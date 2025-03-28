Дмитрий Сычёв назвал Кокорина самым ярким примером игрока, не раскрывшего свой талант

Бывший нападающий «Локомотива», «Марселя» и сборной России Дмитрий Сычёв назвал форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина самым ярким примером игрока, не раскрывшего свой талант.

«Не знаю, почему Карпин со Смертиным акцентировали, что у них меньше таланта, чем было у меня. Они считают, что были обделены, а мне было дано, но я не согласен. Я тоже, как и Алексей, из Сибири, и у меня не было много талантов, наоборот, было много работы, и только за счёт работы куда-то получилось попасть.

Самый яркий пример – это Александр Кокорин. Мне кажется, это самый талантливый за последнее время нападающий, который мог достичь заоблачных высот именно как футболист. К сожалению, мы все знаем, какая ситуация там случилась», — приводит слова Сычёва «Советский спорт».

Профессиональную карьеру футболиста Кокорин начал в 2008 году в составе московского «Динамо». В 2013-м нападающий перебрался в махачкалинский «Анжи», но сразу же вернулся в «Динамо» из-за финансовых проблем дагестанского клуба. Также Александр успел поиграть за «Зенит», в составе которого стал чемпионом России. С 2022 года нападающий выступает за «Арис».