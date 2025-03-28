Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сычёв назвал Кокорина самым ярким примером игрока, не раскрывшего свой талант

Дмитрий Сычёв назвал Кокорина самым ярким примером игрока, не раскрывшего свой талант
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Локомотива», «Марселя» и сборной России Дмитрий Сычёв назвал форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина самым ярким примером игрока, не раскрывшего свой талант.

«Не знаю, почему Карпин со Смертиным акцентировали, что у них меньше таланта, чем было у меня. Они считают, что были обделены, а мне было дано, но я не согласен. Я тоже, как и Алексей, из Сибири, и у меня не было много талантов, наоборот, было много работы, и только за счёт работы куда-то получилось попасть.

Самый яркий пример – это Александр Кокорин. Мне кажется, это самый талантливый за последнее время нападающий, который мог достичь заоблачных высот именно как футболист. К сожалению, мы все знаем, какая ситуация там случилась», — приводит слова Сычёва «Советский спорт».

Профессиональную карьеру футболиста Кокорин начал в 2008 году в составе московского «Динамо». В 2013-м нападающий перебрался в махачкалинский «Анжи», но сразу же вернулся в «Динамо» из-за финансовых проблем дагестанского клуба. Также Александр успел поиграть за «Зенит», в составе которого стал чемпионом России. С 2022 года нападающий выступает за «Арис».

Материалы по теме
«Проверял, работает ли моя фамилия в России». Кокорин объяснил, почему назвал РПЛ «говном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android