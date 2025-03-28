Агент Халка подтвердил, что игрок получил приглашение на празднование 100-летия «Зенита»

Агент Аказ Феллегер, представляющий интересы бывшего нападающего «Зенита» Халка, подтвердил, что 38-летний футболист получил приглашение на празднование 100-летия санкт-петербургского клуба.

«Халк получил приглашение посетить 100-летие «Зенита». Пока он не может ответить, так как ему нужно проверить расписание матчей в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес», — приводит слова Феллегера «РИА Новости Спорт».

«Зениту» исполнится 100 лет 25 мая 2025 года.

Напомним, бразильский футболист выступал в составе сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год. За этот период он принял участие в 148 матчах во всех турнирах, в которых отметился 77 голами и 59 результативными передачами. На текущий момент 38-летний Халк играет за «Атлетико Минейро».