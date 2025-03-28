Пименов: я боялся Батракова, но «Крылья» были сильнее «Локомотива» в каждом эпизоде

Заместитель генерального директора самарских «Крыльев Советов» Руслан Пименов поделился мнением о минувшей встрече 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:1).

– Какие конкретно у вас были ожидания от матча? У вас ведь ещё есть «локомотивское» прошлое.

– Да, мне уже человек 100 написали из «Локомотива»: «Зачем вы так?»

– Но сердечко не разделилось сегодня на несколько частей?

– Нет, конечно, у меня профессиональный контракт с «Крыльями Советов», я только за эту команду болею.

– Какие были ожидания? Насколько счёт 5:1 неожиданный?

– Я боялся Батракова, что он может много навредить, потому что действительно очень выделяется в команде. В стране, давайте так, это лучший игрок на сегодняшний день для меня. Его игра это — всё вперёд, всё обострять, тонкий игрок. Но, слава богу, по движению, повторюсь, у нас все 11 человек сыграли, плюс ещё запасные, сыграли просто на самых лучших качествах. Поэтому и счёт такой. Мы были в каждом эпизоде сильнее «Локомотива», — сказал Пименов в видео в телеграм-канале «Крыльев Советов».