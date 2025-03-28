Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пименов: я боялся Батракова, но «Крылья» были сильнее «Локомотива» в каждом эпизоде

Пименов: я боялся Батракова, но «Крылья» были сильнее «Локомотива» в каждом эпизоде
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель генерального директора самарских «Крыльев Советов» Руслан Пименов поделился мнением о минувшей встрече 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (5:1).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

– Какие конкретно у вас были ожидания от матча? У вас ведь ещё есть «локомотивское» прошлое.
– Да, мне уже человек 100 написали из «Локомотива»: «Зачем вы так?»

– Но сердечко не разделилось сегодня на несколько частей?
– Нет, конечно, у меня профессиональный контракт с «Крыльями Советов», я только за эту команду болею.

– Какие были ожидания? Насколько счёт 5:1 неожиданный?
– Я боялся Батракова, что он может много навредить, потому что действительно очень выделяется в команде. В стране, давайте так, это лучший игрок на сегодняшний день для меня. Его игра это — всё вперёд, всё обострять, тонкий игрок. Но, слава богу, по движению, повторюсь, у нас все 11 человек сыграли, плюс ещё запасные, сыграли просто на самых лучших качествах. Поэтому и счёт такой. Мы были в каждом эпизоде сильнее «Локомотива», — сказал Пименов в видео в телеграм-канале «Крыльев Советов».

Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android