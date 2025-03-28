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Результаты матчей РПЛ 28 марта

Результаты матчей РПЛ 28 марта
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Сегодня, 28 марта, состоялся один матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, состоявшейся в этот день.

Результат матча РПЛ 28 марта:

«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва) — 5:1.

После этой победы в активе «Крыльев Советов» стало 22 очка. Подопечные Игоря Осинькина поднялись на 10-е место в таблице чемпионата. «Локомотив» с 40 очками идёт на четвёртой строчке.

После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43). Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (43).

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