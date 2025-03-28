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Тренер «Баварии» Компани высказался о травмах Дэвиса и Юпамекано

Тренер «Баварии» Компани высказался о травмах Дэвиса и Юпамекано
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о травмах защитников команды Альфонсо Дэвиса и Деотшанкюля Юпамекано. Дэвис повредил крестообразные связки, Юпамекано также выбыл из строя из-за травмы колена.

«Дэвису и Юпамекано очень жаль, что они не могут участвовать в этом важном периоде. Надеюсь, это ещё больше сплотит команду. Очень важно, как вы реагируете на подобные ситуации. Мы сделаем всё возможное, чтобы достичь наших целей», — приводит слова Компани пресс-служба клуба на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Команда набрала 62 очка за 26 матчей. В следующей встрече внутреннего первенства мюнхенцы сыграют с «Санкт-Паули».

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