Мелкадзе: если «Ахмат» забьёт больше, чем пропустит, несомненно, отберёт у «Спартака» очки

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о предстоящем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоится в воскресенье, 30 марта.

— Следующий матч — со «Спартаком». За счёт чего команда способна отобрать очки у претендента на чемпионство?

— Мы провели хорошую подготовку в период паузы на игры сборных. От всех требуется больше бдительности, серьёзного подхода к такому сопернику. И, если забьём больше, чем пропустим, несомненно, отберём у них очки.

— Будет ли матч для тебя принципиальным?

— Для меня нет принципиальных игр в России. Ко всем равно отношусь, одинаково настраиваюсь и не жалею никого, — приводит слова Мелкадзе пресс-служба клуба в телеграм-канале.