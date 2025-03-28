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Мелкадзе: если «Ахмат» забьёт больше, чем пропустит, несомненно, отберёт у «Спартака» очки

Мелкадзе: если «Ахмат» забьёт больше, чем пропустит, несомненно, отберёт у «Спартака» очки
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Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о предстоящем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча состоится в воскресенье, 30 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Следующий матч — со «Спартаком». За счёт чего команда способна отобрать очки у претендента на чемпионство?
— Мы провели хорошую подготовку в период паузы на игры сборных. От всех требуется больше бдительности, серьёзного подхода к такому сопернику. И, если забьём больше, чем пропустим, несомненно, отберём у них очки.

— Будет ли матч для тебя принципиальным?
— Для меня нет принципиальных игр в России. Ко всем равно отношусь, одинаково настраиваюсь и не жалею никого, — приводит слова Мелкадзе пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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