Гвардиола: бонус для «Сити» за победу на клубом ЧМ? Мы не заслуживаем его

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, получит ли команда «бонус» в случае её победы на клубном чемпионате мира 2025 года.

«Мы не заслуживаем его [бонуса] в нынешнем сезоне. Не заслуживаем бонуса в этом сезоне. Если мы выйдем на поле и победим, то только ради клуба. Тренеры, персонал, игроки — мы не заслуживаем подобного», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

После 29 туров английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 48 очков и занимает пятое место. На клубном чемпионате мира команда Гвардиолы сыграет в одной группе с «Видадом», «Аль-Айном» и «Ювентусом». Турнир пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: