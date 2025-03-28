«Бавария» может подать в суд на Федерацию футбола Канады из-за «крестов» Дэвиса

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дризен пригрозил судебным разбирательством Федерации футбола Канады из-за травмы защитника Альфонсо Дэвиса. Напомним, игрок мюнхенского клуба повредил крестообразные связки колена во встрече Лиги наций КОНКАКАФ с США (2:1).

«Требуем от федерации Канады полного разъяснения того, что произошло, и оставляем за собой право на подачу судебного иска. Отправка явно травмированного игрока, с больным коленом на 12-часовой межконтинентальный рейс без надлежащего медицинского обследования, на наш взгляд, является грубой халатностью и явным нарушением медицинской обязанности.

В целом использование Дэвиса, у которого уже был мышечный дискомфорт перед игрой, в матче, не имеющем большого спортивного значения, на наш взгляд, совершенно непонятно. Фонзи ни в чём не виноват – он капитан, который хочет взять на себя ответственность. Но именно потому, что Канада как хозяйка чемпионата мира уже прошла отбор на этот турнир, нельзя рисковать здоровьем такого ведущего игрока, как он», — приводит слова Дризена Bild.