Алексей Смертин рассказал, от какого тренера получил самую жёсткую и короткую установку

Бывший полузащитник сборной России и «Челси» Алексей Смертин рассказал, от какого тренера получил самую короткую и жёсткую установку на игру в своей карьере.

«Самая жёсткая и короткая установка была от Павла Яковенко, тренера «Уралана». Я играл у него крайним. Макет, фишки. Он просто говорил «крайний полузащитник», неважно, левым ты играешь или правым. Он показывал [на схеме], когда атака соперника идёт, что вот здесь подачи, а вот здесь, показывая возле своей штрафной, подачи нет. Всё», — сказал Смертин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, российский полузащитник выступал в составе «Уралана» с 1997 по 1998 год. С 1999 по 2000 год был футболистом «Локомотива», а затем перешёл во французский «Бордо», где играл до 2003 года. Дальше Смертин перешёл из французского клуба в английский «Челси», игроком которого он являлся до 2006 года. За это время он сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В составе лондонского клуба российский полузащитник стал чемпионом Англии. Это произошло в сезоне-2004/2005. В 2005 году Смертин в составе «Челси» выиграл Кубок лиги. Также экс-футболист выступал за «Портсмут», «Чарльтон», московское «Динамо» и «Фулхэм».