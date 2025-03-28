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«Не вижу никого рядом даже». Григорян назвал имя лучшего российского футболиста

«Не вижу никого рядом даже». Григорян назвал имя лучшего российского футболиста
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Российский тренер Александр Григорян поделился мнением о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове.

«Глушенков сегодня, на мой взгляд, номер один в российском футболе. Я не вижу никого рядом даже, ни Головина, никого. Максу нужно научиться следить за своим языком, чтобы он ему не был врагом. Пусть он всегда будет ему только другом», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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