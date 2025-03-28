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«Есть какой-то врождённый дар». Игрок ЦСКА Глебов — о быстром восстановлении от травм

«Есть какой-то врождённый дар». Игрок ЦСКА Глебов — о быстром восстановлении от травм
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Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, как ему удаётся быстро восстанавливаться от травм и повреждений.

«Сам иногда удивляюсь. Первый раз, когда получил травму спины, сам переживал. Врачи все переживали, все не понимали, что там, насколько серьёзно, как вообще всё произойдёт. А во второй, третий раз уже просто подходят и говорят: «Спокойно, всё пройдёт. Через пару дней выйдешь в общую».

Когда получаю травму, не получается терпеть, это сильно больно. А потом день‑два — и всё проходит. И через два‑три дня я уже в общей группе. Я думаю, что хоть на один какой‑то процент то, как я себя веду, как питаюсь, как работаю, помогает, но и какой‑то врождённый есть дар, который отводит от меня все эти травмы. Мне повезло», — сказал Глебов в эфире «Матч ТВ».

Кириллу Глебову 19 лет, в системе ЦСКА он находится с 2020 года. За первую команду полузащитник выступает с 2023-го. В нынешнем сезоне Кирилл провёл 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Действующий контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2017 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в € 750 тыс.

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