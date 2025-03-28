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Самошников высказался о разгромном поражении «Локомотива» в матче с «Крыльями Советов»

Самошников высказался о разгромном поражении «Локомотива» в матче с «Крыльями Советов»
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Защитник «Локомотива» Илья Самошников поделился эмоциями после разгромного поражения железнодорожников в матче 22-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (5:1).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

«После таких поражений меньше всего хочется что-то говорить. Скорее ждёшь следующий матч, чтобы постараться всё исправить. Бывают такие чёрные дни, когда у соперника получается всё, а у тебя — ничего. Одно знаю точно — эта неудача нас не сломит, а сделает только злее и сильнее. Нашим болельщикам — спасибо за поддержку, будем делать всё возможное, чтобы вас больше так не огорчать», — приводит слова Самошникова пресс-служба «Локомотива».

После 22 туров чемпионата России команда Михаила Галактионова набрала 40 очков и на текущий момент занимает четвёртое место. В следующем туре «Локомотив» встретится с «Зенитом». Игра состоится 5 апреля.

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