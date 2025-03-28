Самошников высказался о разгромном поражении «Локомотива» в матче с «Крыльями Советов»

Защитник «Локомотива» Илья Самошников поделился эмоциями после разгромного поражения железнодорожников в матче 22-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (5:1).
«После таких поражений меньше всего хочется что-то говорить. Скорее ждёшь следующий матч, чтобы постараться всё исправить. Бывают такие чёрные дни, когда у соперника получается всё, а у тебя — ничего. Одно знаю точно — эта неудача нас не сломит, а сделает только злее и сильнее. Нашим болельщикам — спасибо за поддержку, будем делать всё возможное, чтобы вас больше так не огорчать», — приводит слова Самошникова пресс-служба «Локомотива».
После 22 туров чемпионата России команда Михаила Галактионова набрала 40 очков и на текущий момент занимает четвёртое место. В следующем туре «Локомотив» встретится с «Зенитом». Игра состоится 5 апреля.
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