Гвардиола ответил, сможет ли обладатель «Золотого мяча» Родри сыграть на клубном ЧМ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, сможет ли полузащитник «горожан» и обладатель «Золотого мяча» — 2024 Родри принять участие в клубном чемпионате мира — 2025, который пройдёт грядущим летом. Напомним, в минувшем сентябре хавбек порвал крестообразные связки.

«Я не знаю… Надеюсь, желаю этого. Послушайте, было бы здорово, если бы он сыграл завтра! Но нельзя принимать неправильных решений прямо сейчас.

Врачи сказали мне, что восстановление после этой травмы займёт 7,5-8 месяцев. Родри лечится уже 6,5 месяца. Он уже хорошо чувствует себя на поле, но конкуренция [в реальных матчах] совсем другая, так что посмотрим. Мы должны убедиться, что с ним всё в порядке, и после этого будем принимать решения», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Родри приступил к тренировкам с мячом после разрыва «крестов»: