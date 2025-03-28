Чистый убыток «Спартака» составил 1,47 млрд рублей по итогам 2024 года — источник

Чистый убыток московского «Спартака» по итогам 2024 года составил 1,47 млрд рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Good Sport со ссылкой на налоговый отчёт красно-белых за минувший год.

Подчёркивается, что выручка «Спартака», включающая в себя прочие доходы, составила 12,23 млрд рублей, что на 808,4 млн больше, чем в 2023 году. Расходы (себестоимость продаж и прочие траты) составили 14,83 млрд. По сравнению с 2023 годом произошёл рост на 2,18 млрд. Коммерческие расходы увеличились до 122,8 млн рублей (на 23,7 млн рублей). Также увеличились расходы красно-белых на заработную плату. Они возросли с 6 млрд рублей до 7,92 млрд.

Дебиторская задолженность клуба составила 1,98 млрд рублей (+1,12 млрд), в то время как кредиторская – 1,42 млрд рублей (-176 млн).