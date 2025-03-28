«Удивлён, что только сегодня». Андронов — о признании Шмурнова* иноагентом

Спортивный журналист Алексей Андронов отреагировал на внесение Минюстом российского комментатора Александра Шмурнова * в перечень иноагентов, что произошло сегодня, 28 марта.

«Ну, п-п-п-признали. Я даже удивлён, что только сегодня, к этому шло, каждую пятницу чекал уже давно, с полгода как… Что это меняет? Ничего. Официальный статус «вора в законе» не делает его жизнь краше… Не первый и не последний. Хотя из спортивных журналистов — всё же первый. «Дороги, которые мы выбираем». О’Генри. Советую прочитать. У меня всё. Пережили голод — переживём и изобилие (с) В. Г. Газзаев», — написал Андронов в телеграм-канале BVB (Banned Voice of Bundesliga).