Доривал Жуниор уволен с поста главного тренера сборной Бразилии

Бразильская конфедерация футбола (CBF) на официальном сайте объявила об увольнении Доривала Жуниора с поста главного тренера сборной Бразилии.

«Благодарим за профессиональную работу и желаем успехов в дальнейшей деятельности. С этого момента CBF будет работать над поиском замены», — сказано в заявлении.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в CBF окончательно решили расстаться с 62-летним специалистом после разгромного поражения сборной Бразилии в матче квалификационного турнира к чемпионату мира 2026 года с Аргентиной (1:4). Однако вопросы к работе Доривала Жуниора возникли ещё во время Кубка Америки, прошедшего минувшим летом.

Доривал Жуниор возглавлял сборную Бразилии с января 2024 года. После 14 туров отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года «пентакампеоны» занимают четвёртое место.