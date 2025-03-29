«Бавария» готова заплатить £ 60 млн за возможную замену Нойеру из АПЛ — The Telegraph

«Бавария» готова сделать предложение «Брайтону» в размере £ 60 млн (€ 72 млн) с целью приобрести вратаря Барта Вербрюггена. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, мюнхенский клуб рассматривает 22-летнего голкипера в качестве долгосрочной замены для 38-летнего Мануэля Нойера.

В нынешнем сезоне Вербрюгген принял участие в 30 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение нидерландского игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме Сборная Германии может вернуть 38-летнего Нойера к чемпионату мира — 2026

Самый дорогой трансфер в истории футбола: