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«Бавария» готова заплатить £ 60 млн за возможную замену Нойеру из АПЛ — The Telegraph

«Бавария» готова заплатить £ 60 млн за возможную замену Нойеру из АПЛ — The Telegraph
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«Бавария» готова сделать предложение «Брайтону» в размере £ 60 млн (€ 72 млн) с целью приобрести вратаря Барта Вербрюггена. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, мюнхенский клуб рассматривает 22-летнего голкипера в качестве долгосрочной замены для 38-летнего Мануэля Нойера.

В нынешнем сезоне Вербрюгген принял участие в 30 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение нидерландского игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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