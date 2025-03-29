Мелкадзе: у «Ахмата» есть потенциал для борьбы за пятёрку лучших в следующем сезоне РПЛ

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе предположил, за какое место клуб из Грозного сможет бороться в следующем сезоне, если сохранит прописку в Российской Премьер-Лиге.

— Каким видишь потенциал «Ахмата» в будущем сезоне, если удастся решить задачу на этот отрезок чемпионата?

— Уверен, у нас есть потенциал для борьбы за место в пятёрке лучших в следующем сезоне РПЛ. Я считаю, такая задача для нас вполне реальна, если продолжим так же работать над собой и биться друг за друга, — приводит слова Мелкадзе пресс-служба клуба в телеграм-канале.

На данный момент «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за 21 матч.