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Мелкадзе: у «Ахмата» есть потенциал для борьбы за пятёрку лучших в следующем сезоне РПЛ

Мелкадзе: у «Ахмата» есть потенциал для борьбы за пятёрку лучших в следующем сезоне РПЛ
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Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе предположил, за какое место клуб из Грозного сможет бороться в следующем сезоне, если сохранит прописку в Российской Премьер-Лиге.

— Каким видишь потенциал «Ахмата» в будущем сезоне, если удастся решить задачу на этот отрезок чемпионата?
— Уверен, у нас есть потенциал для борьбы за место в пятёрке лучших в следующем сезоне РПЛ. Я считаю, такая задача для нас вполне реальна, если продолжим так же работать над собой и биться друг за друга, — приводит слова Мелкадзе пресс-служба клуба в телеграм-канале.

На данный момент «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за 21 матч.

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