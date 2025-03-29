Алексей Смертин назвал двух экс-футболистов, обладавших наибольшими лидерскими качествами

Бывший полузащитник сборной России и «Челси» Алексей Смертин назвал имена двух футболистов с самыми мощными лидерскими качествами, с которыми он пересекался за время своей карьеры.

«Одним из них был Валера Карпин, безусловно. Сейчас такой панегирик в его сторону. Я ему благодарен, потому что он был старшим товарищем, который был недоволен, который кричал и в раздевалке, и на футбольном поле, тем самым подстёгивая. Из зарубежных, наверное, Джон Терри, безусловно, капитан команды «Челси», — сказал Смертин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, российский полузащитник выступал в составе «Уралана» с 1997 по 1998 год. С 1999 по 2000 год был футболистом «Локомотива», а затем перешёл во французский «Бордо», где играл до 2003 года. Дальше Смертин перебрался из французского клуба в английский «Челси», игроком которого он являлся до 2006 года. За это время он сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В составе лондонского клуба российский полузащитник стал чемпионом Англии. Это произошло в сезоне-2004/2005. В 2005 году Смертин в составе «Челси» взял Кубок лиги. Также экс-футболист выступал за «Портсмут», «Чарльтон», московское «Динамо» и «Фулхэм».