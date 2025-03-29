Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» дома обыграл «Бохум» в матче 27-го тура Бундеслиги

«Байер» дома обыграл «Бохум» в матче 27-го тура Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Бохум». Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Германия — Бундеслига . 27-й тур
28 марта 2025, пятница. 22:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 1
Бохум
Бохум
1:0 Гарсия – 20'     1:1 Пасслак – 26'     2:1 Бонифасе – 60'     3:1 Адли – 87'    

В середине первого тайма счёт во встрече открыл полузащитник Алеш Гарсия. На 26-й минуте защитник гостей Феликс Пасслак сократил отставание. На 60-й минуте нападающий Виктор Бонифасе вывел «Байер» вперёд. На 87-й минуте нападающий Амин Адли укрепил преимущество леверкузенского клуба.

«Байер» занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 59 очков за 27 матчей. «Бохум» заработал 20 очков после 20 игр и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Бавария», у которой 62 очка за 26 игр.

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
Хаби Алонсо отреагировал на слухи о своём возможном уходе в «Реал»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android