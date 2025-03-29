«Байер» дома обыграл «Бохум» в матче 27-го тура Бундеслиги

Завершился матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Бохум». Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В середине первого тайма счёт во встрече открыл полузащитник Алеш Гарсия. На 26-й минуте защитник гостей Феликс Пасслак сократил отставание. На 60-й минуте нападающий Виктор Бонифасе вывел «Байер» вперёд. На 87-й минуте нападающий Амин Адли укрепил преимущество леверкузенского клуба.

«Байер» занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 59 очков за 27 матчей. «Бохум» заработал 20 очков после 20 игр и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Бавария», у которой 62 очка за 26 игр.

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