«Страсбург» обошёл «Лион» в таблице Лиги 1 после уверенной победы в очной встрече

Завершился матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Страсбург» и «Лион». Команды играли на стадионе «Мено» в Страсбурге (Франция). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:45 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 4:2.
Первый гол в матче был забит на 55-й минуте. Отличился бразильский полузащитник «Страсбурга» Андрей Сантос. Спустя пять минут Дилан Баква удвоил преимущество хозяев. На 62-й минуте игрок «Лиона» Корентин Толиссо отыграл один мяч. На 74-й минуте форвард «Страсбурга» Эмануэль Эмега отправил третий мяч в ворота гостей. Четвёртый мяч хозяев на 89-й минуте забил нападающий Самуэль Амо-Амейо. На 90+7-й минуте грузинский игрок «Лиона» Жорж Микаутадзе забил второй мяч своей команды.
После этой победы в активе «Страсбурга» стало 46 очков. Команда поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион» с 45 очками опустился на шестую строчку.
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