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Результаты матчей Бундеслиги 28 марта

Результаты матчей Бундеслиги 28 марта
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В пятницу, 28 марта, в 27-м туре немецкой Бундеслиги состоялась одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Результат матча чемпионата Германии 28 марта:

  • «Байер» — «Бохум» — 3:1.

Возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги «Бавария», набравшая 62 очка за 26 игр. На второй строчке располагается «Байер», который заработал 59 очков в 27 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии «Майнц» с 45 очками после 26 матчей. В зоне вылета немецкой Бундеслиги находятся «Хольштайн» с 17 очками в активе, «Хайденхайм» с 19 набранными очками и «Бохум», заработавший 20 очков.

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