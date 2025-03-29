Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пиоли может быть уволен из «Аль-Насра» из-за разногласий с Роналду — журналист Лонгари

«Аль-Наср» может уволить итальянского специалиста Стефано Пиоли с поста главного тренера команды из-за его разногласий с нападающим и капитаном Криштиану Роналду, а также из-за неудовлетворительных результатов. Об этом сообщает Sportitalia со ссылкой на журналиста Джанлуиджи Лонгари.

По информации источника, Пиоли может вернуться в Италию. Подчёркивается, что в услугах 59-летнего специалиста заинтересована «Рома», которую по окончании сезона покинет Клаудио Раньери.

Напомним, Роналду остался недоволен решением Пиоли заменить его на 61-й минуте матча 25-го тура саудовской Про-Лиги с «Аль-Холудом» (3:1). Сразу после замены 40-летний футболист отправился в подтрибунное помещение.

После 25 туров саудовского чемпионата «Аль-Наср» набрал 51 очко и занимает четвёртое место, отставая от лидирующего «Аль-Иттихада» на 10 очков.