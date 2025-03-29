«В этом он действительно хорош». Корнеев высказался о роли Глушенкова в сборной России

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о роли нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в национальной команде.

«Не знаю, насколько Глушенков был задействован в оборонительном плане в сборной. Но тут видно, что он получил а‑ля «свободную роль», передвигался где‑то в центре, находил мячи. В этом он действительно хорош, но в «Зените» могут быть другие требования. Я всегда говорю: «Самый главный враг — это его язык». Надо делать просто на поле», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 25 марта Глушенков оформил хет-трик в составе сборной России в товарищеском матче с национальной командой Замбии. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 5:0.

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 15 млн.