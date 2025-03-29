Артём Дзюба рассказал, когда планирует завязать с футболом, назвав цель до конца карьеры

36-летний нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба рассказал о планах в отношении завершения профессиональной карьеры.

«Контракт с «Акроном» истекает в конце этого сезона. По будущему пока чёткого понимания нет. Летом сяду и подумаю, чего я вообще хочу от своей жизни. Скорее всего, поиграю ещё год, но не больше. У меня просто есть цель — сыграть свой последний сезон под любимым 22-м номером», — приводит слова Дзюбы Sport24.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в 16 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 1,8 млн.

«Подвиги» Дзюбы вне футбола: