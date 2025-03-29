«Офсайд 100%». Бубнов — о решающем голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс находился в офсайде перед вторым взятием ворот петербургского «Зенита» в матче РПЛ (2:1).

«Офсайд 100%. Правильно Бышовец сказал, что все, кто говорят, что Мартинс находился в правильном положении, страдают косоглазием. Решили довериться ассистенту? У кого больше шансов определить офсайд? У VAR или ассистента? Здесь видно, что игрок был во «вне игры», — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Превью» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. Петербургский «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.