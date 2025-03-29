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Бубнов оценил перспективы Глебова в «Динамо»

Бубнов оценил перспективы Глебова в «Динамо»
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Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы полузащитника Данила Глебова в московском «Динамо».

«Сможет ли Глебов улучшить игру «Динамо»? Нужно время. В «Ростове» ему тоже понадобилось время. Глебов не является авторитетом в команде. Нужно доказывать», — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Превью» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Данил Глебов перебрался в московское «Динамо» из «Ростова» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 8 млн. За «Ростов» в текущем сезоне полузащитник провёл 25 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Действующее соглашение игрока с бело-голубыми рассчитано до 31 декабря 2030 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в € 8 млн.

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