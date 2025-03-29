Дзюба: я выдерживаю уровень РПЛ, но не хочу в старости быть инвалидом

Форвард «Акрона» и сборной России Артём Дзюба объяснил, почему продолжает тренироваться, несмотря на физическую боль от футбола.

«Я по-прежнему выдерживаю уровень РПЛ, могу давать результат чисто на характере. Но я не хочу в старости быть инвалидом, который ползает по полу. Организм сильно изнашивается. Сборы с каждым разом даются всё тяжелее, приходится себя заставлять. Постоянно что-то болит, тренируешься и играешь через боль. Пока эмоции от футбола у меня стоят выше этой боли, но с каждым днём их позиции становятся всё ближе друг к другу», — приводит слова Дзюбы Sport24.

За свою карьеру 36-летний Дзюба, помимо «Акрона», выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Зенит», «Арсенал» Тула, «Ростов», «Спартак», «Томь», а также турецкий «Адана Демирспор». Лучшим в РПЛ для него стал сезон-2020/2021 в составе «Зенита», когда он забил 20 мячей.

Материалы по теме Артём Дзюба рассказал, когда планирует завязать с футболом, назвав цель до конца карьеры

Самые опасные травмы в футболе: