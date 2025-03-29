«Это комедия». Бубнов высмеял запрет Карпина на сахар в сборной России

Футбольный эскперт Александр Бубнов считает бессмысленным решение главного тренера сборной России Валерия Карпина запретить футболистам употреблять сахар.

«Карпин запрещает сахар, сладкое? Это комедия. Сахар запрещать… Я втихаря могу съесть. Если я в клубе ем сахар, у меня всё нормально, почему у Карпина в сборной у меня должно быть по-другому?» — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Превью» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. В мартовских играх команда Валерия Карпина встречалась с национальными командами Гренады и Замбии. Обе игры завершились с разгромом — 5:0.