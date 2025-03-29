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Бубнов — о предстоящем матче «Факела» с «Краснодаром»: дай бог, чтобы их не изнасиловали

Бубнов — о предстоящем матче «Факела» с «Краснодаром»: дай бог, чтобы их не изнасиловали
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Футбольный эскперт Александр Бубнов высказался в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и воронежским «Факелом». Игра состоится в воскресенье, 30 марта.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сценарий матча? «Краснодар» всю игру будет душить. А «Факел» будет терпеть. Дай бог, чтобы воронежцев не изнасиловали», — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Превью» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 43 очка после 20 матчей. Воронежский «Факел» располагается на 15-й строчке, в активе команды 14 баллов по итогам 21 встречи.

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