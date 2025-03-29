Бубнов отреагировал на возможный конфликт между Семаком и Глушенковым

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением относительно ситуации вокруг «Зенита». Ранее в СМИ появлялась информация, что нападающий сине-бело-голубых Максим Глушенков нахамил главному тренеру команды Сергею Семаку после матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

«Если всё, что пишут про Глушенкова — правда, то «Зенит» должен крупно его оштрафовать. Если Семак не применит санкций, то это ему будет в минус. Я бы не ставил Глушенкова на матч с «Рубином» после всех его заявлений. К тому же он плохо сыграл в матчах с «Факелом» и «Спартаком». Игра с Гренадой и Замбией – не показатель. То Глушенков кайфует на тренировках с «Зенитом», а теперь кайфует в сборной», — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Превью» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. Петербургский «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.