Отар Кушанашвили рассказал, как Леонид Слуцкий помог ему в борьбе с раком

Известный журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, как главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий помог ему с лечением от онкологии.

«Знаешь, кто потряс меня? Когда я заболел, я пошёл к главному врачу и стал решать бытовой вопрос, как сохранить за собой комнату, более или менее приспособленную под мои нужды. Он говорит: «Хорошо, что у вас есть такие друзья, которые оплатили на срок до бесконечности». Я говорю: «Кто это? У меня нет таких друзей». И он дал мне бумагу.

Я никогда не встречал человека, которого сейчас назову. Футбольный тренер Леонид Слуцкий. Я никогда не имел с ним дел, и вдруг он пришёл с гигантскими инвестициями, инъекциями денег. Он сказал: «Сколько угодно. Вот эту карту привяжите туда».

Я нашёл его, когда вышел в первый раз, расплакался при нём. Он запретил об этом говорить, но как я могу не сказать где-нибудь?» — сказал Кушанашвили в эфире подкаста «Прудько среди своих».

Леонид Слуцкий стал главным тренером китайского клуба в конце декабря 2023 года. Под его руководством «Шанхай» дважды выиграл Суперкубок Китая в 2024 и 2025 годах.