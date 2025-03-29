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Галактионов высказался о готовности Пиняева и Баринова сыграть с «Зенитом»

Галактионов высказался о готовности Пиняева и Баринова сыграть с «Зенитом»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился информацией о состоянии здоровья пропускавших матч 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:5) футболистов: хавбека Дмитрия Баринова и вингера Сергея Пиняева.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

«По информации от докторов и по тому, как ребята восстанавливаются, с понедельника они будут готовиться в общей группе. Если их состояние будет позволять принять участие в матче с «Зенитом», то они сыграют», — приводит слова Галактионова пресс-служба железнодорожников.

Команда Михаила Галактионова сыграет с «Зенитом» дома, 5 апреля. На данный момент «Локомотив» с 40 очками идёт на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ.

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