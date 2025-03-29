Галактионов высказался о готовности Пиняева и Баринова сыграть с «Зенитом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился информацией о состоянии здоровья пропускавших матч 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:5) футболистов: хавбека Дмитрия Баринова и вингера Сергея Пиняева.

«По информации от докторов и по тому, как ребята восстанавливаются, с понедельника они будут готовиться в общей группе. Если их состояние будет позволять принять участие в матче с «Зенитом», то они сыграют», — приводит слова Галактионова пресс-служба железнодорожников.

Команда Михаила Галактионова сыграет с «Зенитом» дома, 5 апреля. На данный момент «Локомотив» с 40 очками идёт на четвёртой строчке турнирной таблицы РПЛ.

«Золотая» эра «Локомотива»: