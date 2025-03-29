Бубнов: Бальбуэна кинул Личку, «Динамо» нужно его оштрафовать

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что московскому «Динамо» необходимо принять дисциплинарные меры в отношении защитника команды Фабиана Бальбуэны.

— К Вам перед матчем с «Локомотивом» подходит Фабиан Бальбуэна, опытный игрок. Говорит: «Я не готов». Через несколько дней улетает – и два матча от звонка до звонка играет за Парагвай.

– Он кинул Марцела Личку. Надо штрафовать в таких случаях и разбираться. Это серьёзно очень. Личка может посадить Бальбуэну на скамейку. Спокойно может посадить, чтобы таких понтов больше не было. У Фабиана 100 процентов всё в порядке, — сказал Бубнов в эфире «Коммент.Превью» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Бальбуэна сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2,8 млн.