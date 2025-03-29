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Дзюба посоветовал Бубнову вовремя принимать таблетки

Дзюба посоветовал Бубнову вовремя принимать таблетки
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал критику со стороны футбольного эксперта Александра Бубнова за костюм персонажа Marvel Дэдпула.

«Что я могу сказать? Таблетки нужно вовремя принимать. Когда Бубнов впервые появился в эфире после долгого перерыва – я обрадовался. Ходили же слухи, что он болеет или вообще с ума сошёл. Я был рад, что с ним всё нормально. Но, честно, лучше бы он не появлялся. То, что он несёт, это, к сожалению, прямо бред», — приводит слова Дзюбы Sport24.

За свою карьеру 36-летний Дзюба, помимо «Акрона», выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Зенит», «Арсенал» Тула, «Ростов», «Спартак», «Томь», а также турецкий «Адана Демирспор». Лучшим в РПЛ для него стал сезон-2020/2021 в составе «Зенита», когда он забил 20 мячей.

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