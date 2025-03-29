Галактионов рассказал об эпизоде, который «ошарашил» «Локомотив» в ходе матча с «Крыльями»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о переломном моменте матча 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:5).

«Владение не всегда воплощается в результат. Важно то, как ты обостряешь, как двигаешься и как быстро принимаешь решения, насколько ты индивидуально можешь решить эпизод. Видели, какой прекрасный гол второй, отличная подача и удар с лёту Сергеева. Это ошарашило команду. Две минуты — и счёт уже 0:2. И наши просчёты, естественно. Мы в этих моментах действовали неправильно», — приводит слова Галактионова пресс-служба железнодорожников.

На данный момент подопечные Михаила Галактионова с 40 очками идут на четвёртом месте турнирной таблицы чемпионата России.

Материалы по теме Галактионов высказался о готовности Пиняева и Баринова сыграть с «Зенитом»

«Золотая» эра «Локомотива»: