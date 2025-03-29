Галактионов рассказал об эпизоде, который «ошарашил» «Локомотив» в ходе матча с «Крыльями»
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о переломном моменте матча 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:5).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2' 2:0 Сергеев – 4' 3:0 Олейников – 32' 4:0 Бейл – 40' 5:0 Сергеев – 49' 5:1 Бейл – 62'
«Владение не всегда воплощается в результат. Важно то, как ты обостряешь, как двигаешься и как быстро принимаешь решения, насколько ты индивидуально можешь решить эпизод. Видели, какой прекрасный гол второй, отличная подача и удар с лёту Сергеева. Это ошарашило команду. Две минуты — и счёт уже 0:2. И наши просчёты, естественно. Мы в этих моментах действовали неправильно», — приводит слова Галактионова пресс-служба железнодорожников.
На данный момент подопечные Михаила Галактионова с 40 очками идут на четвёртом месте турнирной таблицы чемпионата России.
Комментарии
- 29 марта 2025
-
04:30
-
04:12
-
03:56
-
03:50
-
03:33
-
03:32
-
03:21
-
03:21
-
03:07
-
02:59
-
02:49
-
02:42
-
02:26
-
02:23
-
02:19
-
02:18
-
00:50
-
00:40
-
00:39
-
00:29
-
00:23
-
00:16
-
00:12
-
00:11
- 28 марта 2025
-
23:54
-
23:46
-
23:36
-
23:26
-
23:24
-
23:15
-
23:12
-
23:01
-
22:49
-
22:40
-
22:40