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Галактионов рассказал об эпизоде, который «ошарашил» «Локомотив» в ходе матча с «Крыльями»

Галактионов рассказал об эпизоде, который «ошарашил» «Локомотив» в ходе матча с «Крыльями»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о переломном моменте матча 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:5).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
28 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Ороз – 2'     2:0 Сергеев – 4'     3:0 Олейников – 32'     4:0 Бейл – 40'     5:0 Сергеев – 49'     5:1 Бейл – 62'    

«Владение не всегда воплощается в результат. Важно то, как ты обостряешь, как двигаешься и как быстро принимаешь решения, насколько ты индивидуально можешь решить эпизод. Видели, какой прекрасный гол второй, отличная подача и удар с лёту Сергеева. Это ошарашило команду. Две минуты — и счёт уже 0:2. И наши просчёты, естественно. Мы в этих моментах действовали неправильно», — приводит слова Галактионова пресс-служба железнодорожников.

На данный момент подопечные Михаила Галактионова с 40 очками идут на четвёртом месте турнирной таблицы чемпионата России.

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