Артём Дзюба рассказал о подарке, который ему сделал Марко Николич в связи с рекордом в РПЛ

36-летний игрок «Акрона» и капитан сборной России Артём Дзюба рассказал о подарке от главного тренера ЦСКА Марко Николича после того, как россиянин стал рекордсменом по голам в Российской Премьер-Лиге.

«Хотел поблагодарить Марко Николича. Я нигде это не рассказывал: перед нашей игрой с ЦСКА, он поздравил меня со званием лучшего бомбардира России и вручил небольшой презент — коробку красивых сигар Davidoff. Не ожидал от него такого жеста. Ребята из «Локомотива» и ЦСКА рассказывали, что он классный тренер и крутой мужик. В последнем я убедился лично», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Дзюба забил свой 234-й гол в карьере в матче с «Крыльями Советов» (2:0) 9 марта 2025 года, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Ранее рекорд принадлежал Александру Кержакову (233).

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