Александр Кержаков объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков назвал «Спартак» фаворитом чемпионской гонки в нышнем сезоне РПЛ.

«Наверное, я бы выделил именно первую тройку по борьбе за чемпионство. Кто фаворит по ощущениям? По эмоциям, по заряженности выделяется «Спартак». Но всё зависит от результатов, «Краснодар» пока берет своё», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. Петербургский «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.