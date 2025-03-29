Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ

Александр Кержаков объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ
Комментарии

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков назвал «Спартак» фаворитом чемпионской гонки в нышнем сезоне РПЛ.

«Наверное, я бы выделил именно первую тройку по борьбе за чемпионство. Кто фаворит по ощущениям? По эмоциям, по заряженности выделяется «Спартак». Но всё зависит от результатов, «Краснодар» пока берет своё», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Московский «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 43 очка за 21 матч. Петербургский «Зенит» заработал 43 очка после 21 игры и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков за аналогичное количество игр.

Материалы по теме
Такого с «Локо» в РПЛ ещё не случалось. «Крылья» просто растоптали соперника! Видео
Такого с «Локо» в РПЛ ещё не случалось. «Крылья» просто растоптали соперника! Видео
Материалы по теме
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Блауграна, канониры или шмели: Кто выиграет Лигу шампиньонов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android