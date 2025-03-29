Григорян назвал причину разгромного поражения «Локомотива» в матче с «Крыльями Советов»

Известный российский тренер Александр Григорян объяснил главную проблему московского «Локомотива» в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:5), из-за которой железнодорожники «развалились».

«Смотрите, кого сегодня не было на поле у «Локомотива» — не было лидера. Вот он смог бы позволить команде так развалиться? Ведь он развалился. Когда мне задали вопрос, кто лидер «Локомотива» — это Баринов, Баринов и ещё раз Баринов. Батраков потенциально может им стать, но матч показал, что лидера равного Баринову в команде нет», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

По итогам 22 матчей «Локомотив» с 40 очками расположился на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России.

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