36-летний Дзюба раскрыл главную профессиональную цель в РПЛ

36-летний нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба рассказал о главной своей цели в оставшейся профессиональной карьере.

«Мечта для меня — это то, что невозможно осуществить. Поэтому у меня есть только цели. У меня сейчас 99 голевых в РПЛ. Очень хочу сделать сотую. Ещё надо перегнать Лоськова по «гол+пас» — у него 266, у меня 264. Короче, нужно набрать три балла в Премьер-лиге. Я и девушка, которая ведёт мой фан-аккаунт, сверяли цифры с людьми из Трансфермаркта — цифры там ровно такие, которые я тебе назвал», — приводит слова Дзюбы Sport24.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 16 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Ранее он побил рекорд России и сборной России по голам в истории.

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