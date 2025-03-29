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«Нравится ЦСКА без участия Пьянича». Григорян подробно разобрал атакующую игру армейцев

«Нравится ЦСКА без участия Пьянича». Григорян подробно разобрал атакующую игру армейцев
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Известный российский тренер Александр Григорян подробно высказался об атакующей игре ЦСКА в сезоне-2024/2025.

«Мне нравится, как атакующую игру строит ЦСКА. Мне это нравится без участия Пьянича. Любая интерпретация без участия его. Наверное, идея Николича с ромбом была изначально под него, но на практике он столкнулся и понял, что Пьянич никуда не подходит. В предсезонке я смотрел товарищеский матч, где Пьянич играл «десятку». Николич постоянно орал «опускайся», «не опускайся». Мне даже нравится, когда Файзуллаев одна «восьмёрок». Хотя его и критикуют, что это не его позиция.

ЦСКА крайне сложно обороняться в этой схеме. Ведь они не обороняются 4–4–2, они обороняются 4–3–1–2, что в нашем чемпионате, где мало команд могут разворачивать с одного фланга на другой, позволяет ЦСКА быстро вылетать в атаку — ведь там впереди три игрока. Против них нужно оставлять четверых защитников», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

После 21 тура армейцы занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Марко Николича 38 очков после 21 матча.

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