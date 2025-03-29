Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков назвал лучшего футболиста России в 2025 году

Александр Кержаков назвал лучшего футболиста России в 2025 году
Комментарии

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков назвал вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева лучшим российским футболистом в начале 2025 года.

«Лучшего российского футболиста на отрезке 2025 года сложно назвать. Думаю, что Станислав Агкацев. У него на данный момент лучшие показатели в команде, которая лидирует в чемпионате», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Станислав Агкацев — воспитанник системы футбольного клуба «Краснодар». За первую команду вратарь начал играть в 2022 году, в этом сезоне он провёл 25 матчей за «быков» во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов и в 14 встречах отыграл «на ноль».

Материалы по теме
Александр Кержаков объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android