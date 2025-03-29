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«Реал» может отдать в «Борнмут» Эндрика или Гюлера в рамках сделки по покупке Хёйсена

«Реал» может отдать в «Борнмут» Эндрика или Гюлера в рамках сделки по покупке Хёйсена
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Чтобы подписать защитника «Борнмута» Дина Хёйсена, «Реал» может отпустить в клуб АПЛ своего игрока на правах аренды, сообщает Transfer News Live со ссылкой на Cadena SER.

Ради трансфера 19-летнего центрбека мадридцы готовы отдать «Борнмуту» в аренду Арду Гюлера или Эндрика.

20-летний Гюлер в этом сезоне забил три гола и сделал пять ассистов в 30 матчах за мадридскую команду.

На счету 18-летнего Эндрика шесть забитых мячей в 28 играх.

В нынешнем сезоне Хёйсен принял участие в 27 встречах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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