«Реал» может отдать в «Борнмут» Эндрика или Гюлера в рамках сделки по покупке Хёйсена

Чтобы подписать защитника «Борнмута» Дина Хёйсена, «Реал» может отпустить в клуб АПЛ своего игрока на правах аренды, сообщает Transfer News Live со ссылкой на Cadena SER.
Ради трансфера 19-летнего центрбека мадридцы готовы отдать «Борнмуту» в аренду Арду Гюлера или Эндрика.
20-летний Гюлер в этом сезоне забил три гола и сделал пять ассистов в 30 матчах за мадридскую команду.
На счету 18-летнего Эндрика шесть забитых мячей в 28 играх.
В нынешнем сезоне Хёйсен принял участие в 27 встречах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.
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