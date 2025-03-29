Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно имя возможного нового тренера сборной Бразилии

Стало известно имя возможного нового тренера сборной Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация футбола Бразилии, как сообщалось ранее, уволила главного тренера национальной команды Доривала Жуниора. Работа по выбору нового специалиста уже ведётся, сообщил инсайдер Николо Скира.

По сведениям источника, заменить 62-летнего Доривала в его должности может рулевой «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш, с 70-летним португальцем уже ведутся переговоры.

Доривал возглавил бразильскую сборную в начале 2024 года. В 16 матчах под его руководством команда одержала семь побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

После 14 из 18 туров группового этапа квалификации на ЧМ-2026 бразильцы идут на четвёртом из десяти мест. Они дважды проиграли Аргентине (1:4 и 0:1), досрочно вышедшей в финальную стадию турнира.

Жезуш возглавил «Аль-Хиляль» летом 2023 года, его контракт рассчитан до нынешнего лета. После 25 туров команда во главе с ним идёт второй в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Фанаты сборной Бразилии облили Ди Марию пивом

Материалы по теме
Аргентина крупно обыграла Бразилию впервые за 62 года
Истории
Аргентина крупно обыграла Бразилию впервые за 62 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android