Стало известно имя возможного нового тренера сборной Бразилии

Федерация футбола Бразилии, как сообщалось ранее, уволила главного тренера национальной команды Доривала Жуниора. Работа по выбору нового специалиста уже ведётся, сообщил инсайдер Николо Скира.

По сведениям источника, заменить 62-летнего Доривала в его должности может рулевой «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш, с 70-летним португальцем уже ведутся переговоры.

Доривал возглавил бразильскую сборную в начале 2024 года. В 16 матчах под его руководством команда одержала семь побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела три поражения.

После 14 из 18 туров группового этапа квалификации на ЧМ-2026 бразильцы идут на четвёртом из десяти мест. Они дважды проиграли Аргентине (1:4 и 0:1), досрочно вышедшей в финальную стадию турнира.

Жезуш возглавил «Аль-Хиляль» летом 2023 года, его контракт рассчитан до нынешнего лета. После 25 туров команда во главе с ним идёт второй в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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