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Гвардиола ответил на вопрос о будущем Де Брёйне в «Манчестер Сити»

Гвардиола ответил на вопрос о будущем Де Брёйне в «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника Кевина Де Брёйне, который завершается летом.

«Это вопрос между клубом, Кевином и его агентом. Это вопрос к клубу и Кевину. Послушайте, вы должны понять, что в том положении, в котором мы находимся, я беспокоюсь о команде и о том, чтобы завершить сезон наилучшим образом.

Мы все должны думать о том, что является лучшим для клуба, для команды, чтобы достичь целей, которые всё ещё стоят перед нами в Кубке Англии, Премьер-лиге и клубном чемпионате мира», — приводит слова Гвардиолы Yahoo Sports.

На данный момент «Ман Сити» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

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