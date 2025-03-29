Ярослав Ракицкий официально подписал контракт с новым клубом

Украинский «Черноморец» сообщил о переходе центрального защитника Ярослава Ракицкого.

35-летний украинец присоединился к одесскому клубу на правах свободного агента. Детали контракта центрбека неизвестны. За «Черноморец» он будет играть под 44-м номером.

Летом прошлого года Ракицкий покинул «Шахтёр» и с того момента находился без команды.

В начале недели «Черноморец» возглавил бывший партнёр Ракицкого по «Шахтёру» Александр Кучер. После 21 сыгранного матча команда занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.

В прошлом сезоне Ярослав Ракицкий провёл за «Шахтёр» 18 матчей, отличившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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