Сын Диего Марадоны: моего отца убили

Сын Диего Марадоны — Диего Армандо Марадона Синагра прокомментировал ход судебного процесса по поводу смерти своего отца.

«Я слежу за судом, и это очень сложное время для всех нас. Будет сложное время, но мы готовы к этому.

Наивысшую боль в этом суде мне причиняет то, что они убили его. Это очевидно. Они не ухаживали за ним должным образом и ничего не сделали, чтобы спасти его. Если бы они лечили его подобающим образом, он мог бы сидеть здесь сейчас. Не могу принять, что они ничего не сделали. Уверен, что мы докажем, что это была халатность.

После стольких лет судебных разбирательств и кражи денег мой отец оказался выгоден для них только после смерти. Почему? Не знаю. Но то, как действовали врачи и те, кто их назначил, не оставляет мне другого выбора», — сказал Марадона-младший Marca.

7 врачей и медсестер предстали перед судом по обвинению в причастности к смерти Диего Марадоны. Обвиняемые подозреваются в халатности, приведшей к смерти аргентинца. Медикам может грозить до 25 лет заключения.

25 ноября 2020 года Марадона скончался от инфаркта миокарда в своём доме в Тигре. Вскрытие показало, что сердце Диего было примерно в два раза больше, чем у обычного человека. Такая аномалия вызвана дилатационной кардиомиопатией.

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