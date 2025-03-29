Пирс Морган назвал четырёх игроков, которые лучше Месси

Известный британский журналист Пирс Морган назвал четырёх игроков, которые, по его мнению, лучше восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси. Лучшим игроком в истории Морган считает португальца Криштиану Роналду.

«Я выберу Криштиану Роналду, бразильца Роналдо, Тьерри Анри и Роналдиньо», – приводит слова Моргана Give me Sport.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса за количество побед (132) со сборной.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. За это время он принял участие в 217 матчах и является рекордсменом по этому показателю. На его счету 136 голов за национальную команду. В составе сборной Роналду становился победителем чемпионата Европы 2016 года и Лиги наций сезона-2018/2019.

Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея