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Лионель Месси и Криштиану Роналду могут объединиться в одном клубе

Лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду может на время сменить клуб.

По информации известного портала talkSPORT, португалец рассматривает уход из саудовского клуба «Аль-Наср» ради участия в клубном чемпионате мира 2025 года. Действующий контракт у португальца с саудовцами истекает уже летом 2025 года.

Сообщается, что Роналду может пойти на невероятный шаг – подписать краткосрочный контракт с американским клубом «Интер Майами» и сыграть на КЧС-2025 с легендарным Лионелем Месси.

Отмечается, что по завершении краткосрочного контракта Роналду планирует вернуться в «Аль-Наср».

Напомним, Месси выступает в «Интер Майами» с 2023 года. Роналду защищает цвета «Аль-Наср» с того же года.

Клубный чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 13 июля.

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