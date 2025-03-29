«Лучше не позориться». Заслуженный тренер Украины высказался о сборной своей страны

Известный эксперт, заслуженный тренер Украины Олег Федорчук прокомментировал ситуацию национальной команды в Лиге наций.

«Я считаю, что лучше не выходить в элиту, чем выйти и там позориться. Это всё равно что ученика-троечника отправить учиться в университет. В конце концов, не забывайте, что мы вообще могли оказаться в третьем по силе дивизионе, потому что были в шаге от вылета», — приводит слова Федорчука издание «Экспресс онлайн».

На групповом этапе дивизиона В Лиги наций — 2024/2025 сборная Украины в квартете с Грузией, Албанией и Чехией заняла второе место, набрав восемь очков в шести матчах. Таким образом, команда получила право побороться за место в дивизионе А в стыковых матчах против Бельгии, но проиграла по сумме двух встреч — 3:4.

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